Il Grande Fratello registra il record di ascolti, Barbara d’Urso esulta: “Sono sotto choc”

“Sono sotto choc!!!”: Barbara d’Urso è incredula del risultato raggiunto ieri in termini di numeri di telespettatori e di share del “suo” Grande Fratello, in onda ieri con la terza puntata in prima serata su Canale 5.

Con un messaggio su Instagram la conduttrice - che ha dovuto far fronte ad una serata tutt’altro che semplice, vista la settimana di fuoco segnata delle risse sfiorate e dalle violenze verbali tra gli inquilini della Casa - ha ringraziato tutti, sottolineando il successo clamoroso del reality contro il colosso concorrente di Rai Uno ‘Il Commissario Montalbano’ (l’episodio in replica ‘Il Giro di Boa’ ha conquistato 6.054.000 spettatori pari al 25.2% di share).

“4 milioni 766 mila spettatori e il 27.2% di share per la terza puntata del Grande Fratello!!!!! In mezzo al ponte e contro Montalbano!!!!!!! GF 27.2% e Montalbano 25.2%!! Numeri che al GF non si vedevano dalla FINALE di 7 anni fa! Picchi di oltre il 40% di share e di quasi 6 milioni di spettatori!!! GRAZIEEEEEE!!!!!!!” ha scritto la d’Urso, comprensibilmente entusiasta di un risultato storico.

E così la terza puntata del GF 15 risulta la più vista in assoluto di questa edizione, dato che le prime due puntate si erano fermate ad una media di 3.5 milioni di spettatori e uno share del 21% (è cresciuto di 1.287.000 spettatori rispetto alla puntata precedente)

Nel corso della serata, il reality ha toccato punte che hanno superato il 41% di share e sfiorato i 6 milioni di telespettatori, raggiungendo numeri da capogiro anche sul pubblico giovanissimo con una media del 42.38% di share tra i 15-19enni.

Il boom è stato anche sul fronte social: “Grande Fratello” ha registrato oltre 1.100.000 interazioni su Facebook, Instagram e Twitter nel corso della diretta. In particolare, su Twitter, l’hashtag ufficiale del programma #GF15, con 237.540 tweet, ha conquistato il podio nella top ten italiana e mondiale degli argomenti più discussi della serata.

Senz’altro il merito è stato della suspance alimentata nel pubblico curioso di conoscere i provvedimenti presi dalla produzione (la squalifica di Baye Dame e la nomination di Luigi Favoloso e Aida Nizar per gli episodi deprecabili avvenuti in Casa nei giorni scorsi sono stati resi noti nel corso della diretta), ma anche e soprattutto di Barbara d’Urso che ha saputo governare in maniera ineccepibile una delle dirette televisive più difficili della storia dei reality.