Gf, Barbara d’Urso arrabbiata per i post omofobi: “Questo è il mio Gf, devi chiedere scusa”

“Questo è il mio Gf, devi chiedere scusa”: così Barbara d’Urso ha preteso che Danilo Aquino chiedesse scusa a quanti si sono sentiti offesi per ciò che è apparso scritto nei post risalenti al 2016 che denotavano il suo pensiero omofobo e razzista.

Il tecnico romano, messo davanti a quegli status postati sui social, si è difeso strenuamente, affermando di non aver mai provato quel tipo di sentimenti negativi verso gli altri, ancor di più perché ha parenti omosessuali.

“Se fossi omofobo e razzista qua dentro si vedrebbe. Io sono solo contro le persone che eccedono. Per me omosessuale o eterosessuale è uguale”.

Nel dialogo è intervenuto Cristiano Malgioglio che già si era espresso furiosamente contro il ragazzo nei giorni scorsi: “Sai quante persone si uccidono per questo? Tu dovresti dare il buon esempio. Perché hai cancellato quei messaggi?”.

A rispondere alla domanda è stata la mamma di Danilo che ha dato prova della buona fede del figlio: “I post sono stati cancellati dall’altro mio figlio in questi giorni perché era diventato un gioco al massacro. Mia sorella è omosessuale, ha una compagna e un figlio che mio figlio Danilo ha battezzato. Mettere un’etichetta non è giusto, a casa mia non ci sono pregiudizi”.

Gli applausi del pubblico sono stati interrotti dalla stessa Barbara d’Urso che si è detta contenta di quelle parole e ha accolto con un gran piacere l’abbraccio tra Baye Dame Dia e Danilo una volta uscito dal confessionale.