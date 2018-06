Grande Fratello, Gina Lollobrigida entra nella Casa per il gran finale

Ancora poche ore e poi avrà inizio l’ultima puntata del Grande Fratello che si preannuncia ricca di sorprese per il suo pubblico.

Guest star della finalissima di questa 15esima edizione del talent, in onda stasera a partire dalle 21.35 su Canale 5, è Gina Lollobrigida.

La leggenda del cinema italiano e internazionale, icona di bellezza e femminilità, entrerà nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa ai finalisti e dar loro alcuni consigli.

A contendersi il titolo di vincitore del reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, sono Lucia, Simone, Matteo, Alessia e chi supererà il televoto in corso – che decreta l’ultimo finalista – tra Alberto e Veronica. In palio un montepremi da 100mila euro.

Nel corso di una lunga diretta non mancheranno trappole e momenti divertenti, a partire da una sigla inedita e spettacolare che coinvolgerà la conduttrice e tutta la famiglia di “Grande Fratello”.