Grande Fratello, il coming out di Veronica: "Sto con una donna, ma non so se sono lesbica"

E' tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello. Le confidenze tra i coinquilini si fanno sempre più intime e Veronica non si tira indietro quando con Angelo si parla di sessualità.

"Ho una sessualità fluida" rivela la figlia di Bobby Solo, stanca delle etichette che spesso vengono affibiate quando si parla di questo tema. "Quando ho fatto coming out non ho detto che sono lesbica - spiega - Ho detto 'sto con una donna'. Se oggi mi chiedi se potrei mai stare con un ragazzo non so risponderti. A volte mi viene da dire di no, altre di sì perché magari di testa mi può prendere. Io sono così. Non lo so se sono lesbica o meno. Non capisco perché in America questa sessualità fluida è una cosa normalissima e in Italia deve essere vista così".

Della stessa opinione Angelo, che sulla risposta non ha dubbi: "Perché siamo un Paese ipocrita e ghettizzato. Per un ventennio siamo cresciuti nell'ignoranza e questi sono i risultati".