Torna il Grande Fratello "Nip": data, cast, anticipazioni e tutte le informazioni

Torna in grande spolvero il Grande Fratello versione "Nip", ovvero il papà di tutti i reality show. Dopo i vertiginosi picchi di ascolto registrati dalle stagioni "Vip", è tempo di fare ritorno alle origini. Il tutto nella speranza che i due anni di "maggese" si rivelino sufficienti a far rifiorire la curiosità del pubblico, che negli ultimi anni aveva fatto precipitare lo share.

L'appuntamento è per martedì 17 aprile (giusto in tempo per riprendersi dall'Isola dei Famosi, insomma...) in prima serata su Canale 5. Confermata conduttrice Barbara d'Urso, che torna al reality dopo 14 anni di assenza. Opinionisti in studio dovrebbero essere Cristiano Maglioglio e Simona Izzo, reduci dall'ultima edizione del GF Vip. E' ancora rebus, invece, su eventuali concorrenti in gioco.



Grande Fratello Nip - Conduttrice

Barbara d'Urso torna al timone del reality a 14 anni di distanza dall’ultima edizione da lei condotta (la quinta, di grande successo).

"La direzione di Canale 5 è molto soddisfatta di una doppia affermazione - ha spiegato Mediaset in un comunicato - Aver ottenuto il sì di Barbara d’Urso e contemporaneamente essere riuscita a confermare gli altri impegni della conduttrice. Per tutta la durata del reality, Barbara manterrà infatti il timone dei suoi programmi: 'Pomeriggio 5' e 'Domenica Live' ".



Grande Fratello Nip 2018 - Opinionisti

Due le "spalle" su cui potrà contare Barbara durante le dirette televisive: secondo Tv Sorrisi e Canzoni, si tratta di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Mentre il primo già veterano del ruolo ricoperto anche durante l'ultima edizione a fianco di Claudio Amendola, ha confermato la sua presenza, sulla seconda non ci sono ancora conferme, sebbene la regista e attrice nonché concorrente del Grande Fratello Vip, è spesso presente nei salotti televisivi italiani per commentare gli argomenti più trasversali, motivo per cui saprebbe essere perfettamente all’altezza.

Grande Fratello Nip 2018 - Concorrenti

Stando agli ultimi rumors, il cast sarà "quasi" Nip: la metà dei concorrenti, infatti, sarà scelta tra gli ex inquilini che hanno già frequentato la Casa e in parte da veri e propri non famosi.

Ecco le indiscrezioni sui primi nomi:

- Andrea Cerioli: non solo ex concorrente del GF 13 ma anche ex tronista di Uomini e Donne.

- Guendalina Tavassi: concorrente del GF 11 e ex concorrente dell’Isola dei Famosi 9. Qui la sua scheda

- Marco Cucolo: o meglio il baby fidanzato di Lory del Santo, che in passato ha partecipato a Pechino Express.

- Mila Suarez. modella e compagna dell'attore Alex Belli

- Angelo Sanzio detto "Il Ken Italiano", famoso per i suoi numerosi interventi di chirurgia estetica

Grande Fratello 2018 - Il "Casale" dei super boni

Quest'anno per tre concorrenti il reality comincia in anticipo. Filippo, Simone e Valerio entreranno nel cosiddetto "Casale" a partire dal 13 aprile. La d'Urso li ha presentati come i "super boni" di quest'edizione. E gli addominali confermano.



Grande Fratello Nip 2018 - Casting

Le selezioni sono chiuse.



Grande Fratello Nip 2018 - Format

Il "Grande Fratello" (anche abbreviato in GF) è un reality show trasmesso in Italia su Canale 5 dal 2000 prodotto dalla Endemol e basato sul format olandese "Big Brother". I protagonisti del reality sono persone sconosciute o semi-sconosciute al pubblico equamente divise tra uomini e donne di varia estrazione sociale e collocazione geografica, le quali condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere.