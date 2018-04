Gf, Paola Di Benedetto affronta l’ex Matteo Gentili. Lui attacca: "Non hai avuto un briciolo di cuore"

Paola Di Benedetto, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e ora fidanzata di Francesco Monte, è entrata nella casa del Grande Fratello per avere un faccia a faccia con Matteo Gentili, concorrente a cui è stata legata per 4 anni e lasciato poco prima di entrare come concorrente del reality.

La ragazza, che proprio durante il reality ha avuto un flirt con Francesco Monte al quale ora è sentimentalmente legata, ha voluto chiarire di essere rimasta male per il comportamento avuto dall’ex nel periodo in cui era in Honduras, durante il quale Gentili ha raccontato quanto soffrisse per il flirt di Paola che lo avrebbe illuso in merito ad un possibile ritorno di fiamma.

“Sono tante le cose che devo dirti. Non voglio accusarti in niente. La mia Isola è stata un’esperienza pazzesca e non mi aspettavo che al mio ritorno ti avrei trovato nel piccolo schermo dando in pasto la nostra storia alla gente. Oggi voglio mettere un punto a questa storia ormai finita. lo faccio per noi e per il bene delle nostre famiglie” ha detto Paola a Matteo con la voce inizialmente rotta dall’emozione. “Siamo stati insieme 4 anni e siamo stati da dio, ma un giorno ho capito che non c’è più amore tra noi”.

Il riferimento poi è andato al bacio che i due si sono scambiati poco prima della partenza: “Quel bacio lo hai dato in pasto alla gente e doveva restare nell’intimo. Quel bacio c’è stato perché ti ho amato alla follia per 4 anni e in quel momento il cuore ha avuto il sopravvento nella testa. A gennaio ho incontrato una persona che non ho cercato né voluta ma è capitato. Esigo che non venga messa in discussione il fatto che io ho intrapreso quella esperienza da persona libera”.

Dura la replica di Matteo che ha accusato la ragazza di aver tradito la sua fiducia: “Tu mi hai ferito. Dopo mezzo secondo che eri all’Isola eri tra le braccia di una persona. In un mese che sei tornata non mi hai mandato un messaggio, ma ora sei qua a parlare davanti a una telecamera…Non hai avuto un briciolo di cuore”.

Ad interrompere il faccia a faccia Barbara d’Urso che ha preso le difese del ragazzo facendo notare quanto ci fosse rimasto male quando ha visto Paola con Francesco Monte: “Paola non lo puoi giudicare, ti ha visto con un altro in tv…”.

I due si sono salutati con un “buona fortuna”, augurio commentato negativamente dall’opinionista Simona Izzo che ha anche sottolineato l’outfit della ragazza a suo dire poco consono alla situazione: “Almeno una giacca se la poteva mettere….”.