GF, gli altarini di Patrizia Bonetti: Vacchi e tutti i famosissimi ex

Tra le concorrenti più sexy di quest'edizione del "Grande Fratello" appena cominciata, fuori dalla Casa di Cinecittà è tutto un rumoreggiare sulla bella Patrizia Bonetti e il relativo passato sentimentale. Ventidue anni, bolognese, la modella tutta curve vanterebbe infatti un ricco carnet di fidanzati, di cui tre molto ma molto famosi.

"Frequenta ambienti lussuosi e gira con l'autista", si legge nella scheda ufficiale della inquilina diffusa dalla produzione. E probabilmente è proprio in occasione di eventi mondani che ha conosciuto i suoi ex compagni vip. A cominciare da Gianluca Vacchi, col il quale ha convissuto appena diciottenne: i due sono ancora molto legati. Poi un costruttore di 33 anni, un flirt con Stefano Ricucci (ex di Anna Falchi) con il quale è in causa a seguito di una denuncia per lesioni. Altro fidanzato celebre è stato il figlio di Gigi d’Alessio, Claudio. "Gli uomini belli - ha spiegato - mi annoiano così come i miei coetanei".