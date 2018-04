Barbara D'Urso, lo smacco alla Rai il giorno dopo l'esordio del Gf

E' pazza di gioia Barbara d'Urso dopo la prima puntata del suo Grande Fratello. L'Auditel ha premiato il reality, che al suo esordio ha sfidato la fiction "Questo nostro amore '80", in onda su Rai 1, nell'avvincente gara degli ascolti. Una manciata di telespettatori in più, ma lo share premia Carmelita che fa festa sui social.

La sua è stata una notte quasi insonne per via dell'ora tarda in cui ha chiuso la puntata (1:39) e dell'adrenalina che non la faceva dormire una volta tornata in hotel, come testimoniano le sue stories su Instagram alle 4 del mattino. "Buongiorno - ha scritto sui social - E il Grande Fratello 15 parte col botto! 22,60% di share! Picchi del 32% e di oltre 5 milioni 800 mila spettatori! Una curva Auditel pazzesca! Si batte tutti! Grazieeeee! E Pomeriggio5 sempre sopra il 21%! Vi amooooooooooooo!".

E quella curva Auditel l'ha pubblicata, poco dopo, su Twitter. "Per rendevi partecipi" ha scritto, ma sembra più un bello smacco alla concorrenza.

"Sono andata a dormire alle 5, mi sono svegliata alle 7 - ha spiegato ancora in una storia su Instagram mentre era sul treno per Milano, dove oggi sarà in onda con Pomeriggio Cinque - Grazie per ieri, vi amo troppo".