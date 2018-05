Il Grande Fratello è troppo trash? Quattro sponsor lasciano il programma: ecco quali

E' successo tutto in poche ore al Grande Fratello 2018: è stato sufficiente che uno sponsor aprisse le danze "della fuga" che molti altri lo seguissero a ruota. Così dopo Bellaoggi, altri sponsor hanno lasciato il programma, alcuni invece si sono dissociati da quanto sta avvenendo all'interno della casa più spiata d'Italia. Quali sono gli sponsor che hanno battuto la ritirata e quali quelli che hanno preso le distanze?

Gli sponsor che hanno sospeso la collaborazione con il Grande Fratello

Il primo sponsor a tirare i remi in barca è stato Bellaoggi, azienda di make up che fino a poco tempo fa riforniva i concorrenti del reality con i suoi prodotti. La motivazione è legata all'atteggiamento dei ragazzi usato nelle scorse settimane, le scene di aggressione che sono anche costate la squalifica di Baye Dame e, più in generale, gli eventi negativi trasmessi in tv.

Gli sponsor che si sono dissociati

Il secondo sponsor a lasciare la casa di Cinecittà è stato Screen Hair Care che non ha ancora divulgato un comunicato ufficiale ma ha reso note le sue intenzioni annunciando appunto una comunicazione alla stampa. Nientendo e Acqua Santacroce hanno assunto lo stesso atteggiamento e hanno interrotto la collaborazione. Altri sponsor, invece, hanno preso le distanze e si sono dissociati da quanto sta avvenendo: si tratta di Aran Cucine, Consilia, Steeplan e Salumi Beretta.