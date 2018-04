Sono loro i tre "super-boni" del Grande Fratello: Barbara D'Urso li presenta a Domenica Live

I tre super boni del Grande Fratello NIP hanno già conquistato il cuore di Lory Del Santo e di Vladimir Luxuria. Già perché Barbara D’Urso li ha presentati durante la trasmissione Domenica Live, oggi 15 aprile. I tre ragazzi si trovano ancora all’interno di un casale e saranno “liberati” nei prossimi giorni proprio per entrare nella casa di Cinecittà. Tante aspettative sulla nuova edizione del Grande Fratello che inizierà a partire da martedì 17 aprile in prima serata: sconosciuti gli altri nomi dei gieffini.

Chi sono i tre super-boni?

Filippo Contri, 25 anni, è romano. Laureato in economia, si definisce un “classico ragazzo della Roma bene, ma in grado di adattarsi a qualsiasi contesto.

Simone Poccia, 23 anni, è di Gaeta, ma vive a Formia, in provincia di Latina. Studente e atleta, entra nella Casa per dimostrare di essere qualcosa di più oltre che bello.

Valerio Logrieco, 29 anni, è di Bitonto (Bari) ma da 6 anni vive e lavora a Milano in un’azienda. Si considera ambizioso e determinato. I suoi sogni realizzati sono un punto di partenza, non di arrivo.