Grande Fratello, Valerio viene eliminato: Veronica scoppia in lacrime

Nella sfida al telefoto tra Valerio Lo Grieco e Filippo Contri, ad avere la meglio è stato il consulente finanziario ‘graziato’ dal pubblico che ha voluto che restasse.

Valerio ha dovuto lasciare immediatamente la casa non prima di dare a tutti i compagni un profondo abbraccio: "Non c'è cosa più bella di sapere di aver lasciato qualcosa a voi” ha detto il ragazzo.

A scoppiare in un gran pianto Veronica Satti al quale la ragazza si era molto legata nei giorni scorsi e che era sembrata particolarmente incline ad una storia allontanata subito dal ragazzo.

Chi è Valerio Lo Grieco

Valerio è bello, ambizioso, determinato e indipendente. Da un paio di mesi sta lavorando a Londra dove sta consolidando la carriera di modello iniziata a Milano circa sei anni fa. Molto corteggiato, avrebbe molti motivi per pavoneggiarsi invece è un ragazzo semplice, all’antica, nato e cresciuto in Puglia, in una famiglia serena e tranquilla. E’ un bonaccione, a tratti timido e riservato (Qui la scheda completa)