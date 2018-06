Grande Fratello Vip 2018: cast, concorrenti e tutte le anticipazioni

Work in progress per la terza edizione del "Grande Fratello Vip". Dopo le prime due stagioni di grande successo, si lavora al terzo round. L'appuntamento è, come sempre, in autunno. E questa al momento è una delle poche certezze. Ancora ignoto, infatti, il cast. Ma la macchina dei rumors è già partita: di seguito tutte le indiscrezioni in vista della partenza.



GF Vip 2018 - Conduttrice

Nessuna comunicazione ufficiale, ma sembra scontata la conferma di Ilary Blasi, che in questi due anni si è dimostrata perfetta padrona di casa.

GF Vip 2018 - Opinionisti

Tornerà Alfonso Signorini? Molto probabile.

GF Vip 2018 - Concorrenti

Di seguito i nomi papabili:

Tra i partecipanti, secondo il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, ci potrebbe essere Francesco Monte, reduce dall'esperienza turbolenta sull'Isola dei Famosi, Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger (che con Monte è stata protagonista in Honduras del 'Canna-gate'), Adriana Volpe e Paola Caruso (anche se la loro presenza a Pechino Express è ormai confermata), Karina Cascella, volto fisso di Domenica Live, l'ex di Uomini e Donne Claudio Sona, Emanuela Tittocchia, attrice, Lory Del Santo, Diego Armando Maradona Jr.

E ancora... Silvia Provvedi: cantante del duo "Le Donatella", è molto amata dal pubblico in virtù della sua storia con Fabrizio Corona. La coppia potrebbe regalare molta attenzione mediatica attorno al reality. Gustavo Rodriguez: è stata la stessa Ilary Blasi a lanciare la sua partecipazione: al termine dell'ultima edizione, infatti, ha spiegato che, dopo i fratelli Cecilia e Jeremias, il suo sogno è avere nella casa il papà di Belen Rodriguez.

Secondo Dagospia, inoltre, anche la Sara Tommasi ha l'ambizione di varcare la porta rossa: un riscatto per la showgirl, dopo un passato fatto di eccessi, che l'hanno portata a scivolare nella tossicodipendenza e nel mondo dell'hard.

Ci sarebbero ancora delle trattative per portare a Cinecittà un personaggio di grande spessore di rilievo internazionale, il cui nome è ancora sconosciuto. Si attendono conferme.



Smentite:



Aida Nizar: "Ho detto no. Ci sono cose più affascinanti da fare"

Giovanni Ciacci: "Non ci sarò perché resto a Detto Fatto. Mentre ero a Ballando con le stelle ho ricevuto qualunque tipo di proposta, anche da Mediaset: anzi, loro sono stati i primi ad avvicinarsi a me. Mi hanno chiesto di fare anche GF Vip 3"



Gf Vip 2018 - Format

Semplicemente la casa più spiata d'Italia.

I partecipanti, come nella versione originale del programma, vivono chiusi all'interno di un appartamento e sono spiati 24 ore su 24 dalle telecamere sparse in giro per le stanze.

Gli inquilini non possono avere alcun contatto con l'esterno, se non su autorizzazione eccezionale della produzione. E' vietato portare con sé telefoni, cd, televisori (ad esclusione dei monitor gestiti dagli autori).

Appuntamento fisso per i concorrenti è il "confessionale", una stanza isolata dalle onde sonore in cui possono interfacciarsi direttamente con il Grande Fratello per spiegare l'andamento del gioco e il loro stato d'animo.

Ogni 7 giorni, i vip devono affrontare una prova settimanale: in caso di superamento, otterranno un budget più alto per la spesa.

In caso di sconfitta durante le nomination (votazioni in cui il pubblico a casa decide chi eliminare) o violazioni del regolamento, i concorrenti vengono eliminati dal programma, e vince l'unica persona rimasta in gioco alla fine del reality.