Gf, Ken senza veli: massaggi in vasca con Simone Coccia

Il momento che tutti aspettavano è arrivato, Rodrigo Alves si è mostrato senza veli. Via giacca e corpetto, il Ken umano è "plastico" anche sotto i vestiti: completamente depilato, tartaruga di rito e pettorali definiti (ma un po' rilassati, va detto).

Il 35enne brasiliano si è concesso un po' di relax nell'idromassaggio con Simone Coccia, che si è prestato volentieri a insaponarlo e massaggiarlo. Tra i due poche parole, un po' per via della difficoltà linguistica e un po' perché Rodrigo non sembrava così tanto interessato ai discorsi che provava a intavolare Mister Pezzopane.

Poco dopo a raggiungerli nella vasca da bagno è Angelo, completamente rapito da Ken.