Gf Vip, è toto-nomi: nel cast un papà famoso e una soubrette amica di Malgioglio

Gf Vip 3, toto-concorrenti

La prossima edizione del Gf Vip è sempre più vicina. Si scaldano i motori a Cinecittà e, mentre Ilary Blasi si gode ancora il mare di Sabaudia con la famiglia, iniziano a trapelare i nomi dei concorrenti della terza edizione del reality vip.

Nelle ultime settimane si sono fatti i nomi di Francesco Monte, Giulia Salemi, Sara Affi Fella, Enrico Silvestrin, Fabio Basile. Si è più volte parlato della coppia Manuela-Sergio Arcuri, dell’opinionista Karina Cascella, ma ancora nessuna ufficialità.

Il settimanale Vero fa il nome di Gustavo Rodriguez, che sembra molto ben quotato per l’ingresso nella casa più spiata d’Italia. Il papà di Belen, Cecilia e Jeremias, qualora entrasse nella casa di Cinecittà, potrebbe ritrovarsi di fronte all’ex genero Francesco Monte.

Secondo 361Magazine, però, c’è anche un altro nome da inserire nella rosa dei possibili concorrenti del Gf Vip 3: si tratta di Lisa Fusco. La soubrette, amica di Cristiano Malgioglio è nota, soprattutto, per quella memorabile spaccata in diretta tv. Era stata proprio lei, nella scorsa edizione del Gf Vip, ad inviare un messaggio aereo a Malgy, avvertendolo di guardarsi le spalle dalle “bimbe della de Lellis”. E proprio lei potrebbe entrare in casa come concorrente della terza edizione del reality show condotto dalla Blasi.

Si attendono conferme da parte della produzione del Grande Fratello che, a giorni, dovrebbe comunicare ufficialmente la lista dei concorrenti vip.