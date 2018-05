GF: Baye Dame torna nella Casa per scusarsi, ma fa di nuovo infuriare la d'Urso

Baye Dame ancora al centro delle tensioni. Nel corso dell'ultima puntata, l''ex concorrente del Grande Fratello, squalificato la scorsa settimana per un'aggressione fisica alla spagnola Aida Nizar, ha avuto la possibilità di rientrare nella Casa per parlare con gli ex compagni ma ha fatto nuovamente arrabbiare Barbara d'Urso. La colpa? Aver salutato tutti tranne Aida, a cui, secondo la conduttrice avrebbe dovuto chiedere immediatamente scusa.

Una volta entrato dalla Porta Rossa, infatti, Baye si è avvicinato agli ex coinquilini, abbracciando in particolare i ragazzi con cui ha legato di più: Lucia, Angelo, Veronica Satti. A tutti ha rivolto un discorso di congedo, che non aveva potuto pronunciare nel corso della scorsa diretta a causa della fretta.

"E' bellissimo vedervi - ha detto Baye - Mi dispiace avervi lasciato così. Quella notte ero spaventato e dispiaciuto. Fuori da qui è stata molto dura ma sapete che sono forte e mi rialzo. Voglio che continuate a sorridere. Io fuori sto bene. State bene e divertitevi. Ho sbagliato a darvi un alone che non vi appartiene: ho sbagliato e chi sbaglia paga. Questo viaggio per me è durato poco ma è stato intenso. Ciascuno di voi mi ha regalato molto, vi voglio bene, ci vediamo fuori dalla porta rossa".

Barbara d'Urso infuriata (ancora) con Baye Dame

Un dettaglio non indifferente, però, ha fatto infuriare la conduttrice. Poco prima che Dame uscisse dall'appartamento, infatti, ha voluto prendere la parola. "Non era previsto che intervenissi - ha esordito Barbara - Ma devo farlo perché mi hai delusa un'altra volta. La prima persona da cui saresti dovuto andare è Aida". Baye ha provato a giustificarsi: "Barbara, non l'ho fatto perché credevo ci saremmo chiariti fuori", quindi ha abbracciato la Nizar nel tentativo di recuperare. Ma la presentatrice napoletana non ha fatto alcuno sconto. "Adesso è troppo tardi. Per prima cosa avresti dovuto chiedere scusa. Io sono senza parole".

Baye, però, non ha perso il sorriso e se ne è andato intonando "La canzone della Felicità". Simona Izzo ha chiosato: "E' un'impunito".