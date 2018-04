Gf, zuffa tra Baye e Aida: gli altri inquilini provano a dividerli

Scontro violento in Casa fra Baye e Aida. Tra i due sono volate parole grosse e ci è mancato molto poco che venissero alle mani. Una feroce lite è scoppiata per un tiramisù che la starlette spagnola voleva mangiare senza aspettare gli altri, provocando l'ira del commesso romano, che si è avventato sulla Aznar strappandole dalle mani la sua porzione di dolce.

La situazione è degenerata poco dopo, in cucina, rendendo necessario l'intervento dagli altri inquilini che hanno provato in tutti i modi a separare i due per evitare il peggio. "Schifosa maleducata" ha tuonato Baye e poi ancora: "Ti attacco al muro... Ti sfondo". Senza dubbio provocatorio l'atteggiamento di Aida, ma altrettanto innegabile che in Casa i toni iniziano a diventare un po' troppo aggressivi.

Chissà se il Grande Fratello prenderà provvedimenti. Queste sono le scene che non vorremmo mai vedere.