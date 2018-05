Gf, lite furiosa tra Patrizia e Mariana: "Sei una schifosa, disgustosa"

(Nel video in altro, la lite tra Patrizia e Mariana)

Resa dei conti al Grande Fratello tra Patrizia Bonetti e Mariana Falace, che avevano in sospeso la rivalità in "amore" per Luigi Mario Favoloso e una nomination rifilata da Mariana alla Bonetti e sempre negata. Nel corso dell'ultima puntata, Patrizia (eliminata una settimana fa) ha avuto modo di entrare nella Casa per chiarire le questioni faccia a faccia e ne è nato un acceso confronto.

Primo nodo da sciogliere: la nomination. "Diciamo che sono rimasta piacevolmente sorpresa da quanto ho visto fuori dalla Casa - ha esordito Patrizia, guardando dritta negli occhi la rivale - Sono senza parole. Questo è un gioco ma in ogni gioco bisogna mantenere principi. Tu invece sei una persona schifosa, disgustosa. Dire che mi fai schifo è dire poco. Hai mentito sulla nomination facendo ricadere la colpa su Aida e provocando l'odio di tutti con lei. La prima falsa, giocatrice e manipolatrice, invece, sei tu. Con che faccia hai fatto tutto questo? Tutta Italia ha visto cosa hai fatto. E pensare che mi supportavi e mi facevi pensare male di Alessia, hai detto che era stata Veronica a nominarmi spiegando che era una pazza"

Punto due: Mariana ha dato della "poco di buono" alla Bonetti. "Non sono io quella che gira con le tette di fuori, né sono io la gatta morta che si struscia a Luigi non appena io sono uscita nonostante tu lo abbia mai calcolato. Voglio capire se sei stupida o pazza".

La replica di Mariana a Patrizia

Mariana ha risposto a tono: "Non ho giustificazioni. Perché ti ho nominato? Beh, quando siamo entrate nella Casa è nato subito feeling, ma sono stati solo quattro giorni di amicizia, non anni. Ho provato a venirti vicino ma eri totalmente fredda, persino scorbutica a volte" (...) "Aggiungo poi che quando hanno parlato della tua vita sentimentale e dei tuoi ex famosi, io sono stata l'unica a difenderti". Spazio poi all'argomento Luigi. "Abbiamo sempre avuto affinità, già quando eri nella Casa".

Nessuna pace tra le due. La Bonetti se n'è andata convinta che la ragazza stia "sostenendo tesi insostenibili". L'altra ha replicato: "E' il gioco, Patti!". Malgioglio ha spezzato una lacia in favore di quest'ultima: "E' una abile giocatrice e questo è un gioco".