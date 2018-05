GF, la sporcizia fa esplodere Lucia Bramieri: “Andate nella giungla e state con le scimmie!"

Troppa gente in casa genera caos, disordine e sporcizia, mix deleterio per chi voglia trascorrere le giornate senza dover sempre rassettare. Lo sa bene Lucia Bramieri, che si è lasciata andare in un lungo rimprovero verso i suoi compagni colpevoli di aver reso la Casa "uno zoo".

"Io non sono venuta qua a fare la cameriera" ha detto la Bramieri: "C'è un limite a tutto, è uno schifo”.

"C'è gente a cui non ho visto spostare un piatto una volta" continua la Bramieri. "Io in mezzo a questo schifo non ci sto più, ci vuole un minimo di decenza" ha aggiunto evidentemente spazientita, per poi avvertire i ragazzi di voler rivolgersi al Grande Fratello perché prenda provvedimenti seri.