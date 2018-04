GF, Lucia Bramieri in lacrime: "Soffro ancora moltissimo per la morte di mio marito"

E' una Lucia Bramieri inedita, quella che poche ore fa, nella Casa del "Grande Fratello", è scoppiata in lacrime. Abituati come siamo a vederla determinata e ruggente in occasione dei talk pomeridiani di Barbara d'Urso, è apparso insolito vederla fragilissima nel ricordare il marito Cesare, scomparso dieci anni fa a seguito di una malattia.

Lucia si è lasciata andare ad alcune confidenze con i coinquilini Alessia Prete e Valerio Lo Grieco: "Non sono la perfezione - ha detto di sé - Ho fatto tanti errori nella vita. Sono una che ha sbagliato mille volte, ma altrettante volte ho ricominciato. La vita mi ha dato tante cose e mi ha tolto tantissimo...". Poi le lacrime e il ricordo del suo Cesare: "E' l'unico argomento che mi rende debolissima. E' stata una sofferenza così forte che non l'ho ancora tolta dalle spalle. Ho avuto un marito che mi ha dato tutto quello che aveva e forse anche di più. Era un marito che stava dalla mia parte a prescindere. Mi avrebbe difeso di fronte a tutti". Alessia le ha dato sostegno: "Sei qui anche per insegnarci la tua forza".