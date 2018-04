Gf, esplode la passione tra Filippo e Lucia: che fatica fermarsi al bacio

Nella Casa del Grande Fratello è nata la prima coppia. Lucia ha ceduto quasi subito al corteggiamento di Filippo, e dopo un bacio titubante nei giorni scorsi, tra i due è esplosa la passione.

Approfittando dell'assenza degli altri inquilini in sala da pranzo, Filippo si è avvicinato a Lucia baciandola con trasporto. Il romantico tête-à-tête è proseguito in camera da letto, in pieno giorno, e lì è stato davvero difficile non lasciarsi travolgere dalla passione. Il consulente finanziario ha fatto ritirata, mentre la commessa romana è rimasta sul letto tentando di ritornare alla "pace dei sensi" tra un tiro di sigaretta e un respiro profondo.