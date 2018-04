Gf, “La storia con Lucia è una tattica”: i concorrenti accusano Filippo

La storia tra Lucia e Filippo nata da qualche giorno all’interno della Casa del Grande Fratello è stata oggetto di sospetti da parte dei concorrenti del reality che hanno accusato il ragazzo di aver intrecciato la relazione per non perdere la sfida al televoto e non farsi votare.

Simone Coccia non ha considerato un caso il bacio mentre lui è in nomination, Patrizia ha visto lui disinteressato rispetto alla ragazza e pure Lucia Bramieri si è detta dubbiosa per la tempistica. Alessia, dal canto suo, ha affermato anche che lui ci avesse provato anche con lei e Mariana prima di Lucia, affermazione che ha fatto arrabbiare FIlippo.

Dopo aver ascoltato il filmato, Lucia si è mostrata sicura di sé: "Gli occhi di Filippo li guardo io, il tempo dirà tutto".