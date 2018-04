GF, Lucia e Filippo alla luce del sole: effusioni bollenti in giardino

Nel video in alto, tenerezze tra Lucia e Filippo

Passione alle stelle per Lucia Orlando e Filippo Contri al "Grande Fratello". Dopo i timidi baci dei giorni scorsi, oggi la commessa e lo studente, entrambi romani, si lasciano andare a baci ed effusioni alla luce del sole.

Sembra essere scattata la scintilla tra i due, e trattenere la passione ormai è difficile. Così la coppietta si ritaglia un po' di tempo in solitudine nel giardino della casa, al riparo dagli occhi indiscreti dei coinquilini ma non dall'occhio della telecamera, che riprende baci, abbracci e dolci carezze... Le immagini non lasciano spazio a dubbi: i ragazzi si piacciono sul serio.