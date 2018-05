Gf, Luigi si scusa con Aida: "Sono stato volgare"

In Casa si sono finalmente calmate le acque e l'astio lascia il posto ai chiarimenti. Il primo confronto è quello tra Aida e Luigi, in nomination dopo i provvedimenti disciplinari del Grande Fratello nei loro confronti per le frasi volgari e offensive pronunciate da entrambi durante le furiose liti della scorsa settimana.

"Sono stato volgare, le mie battute nei tuoi confronti sono state terribili" ammette Luigi, che però fa notare ad Aida di aver esagerato nei confronti di Baye: "Ci sono state provocazioni forti da parte tua. Dire a un ragazzo 'puzzi' o 'torna in Senegal' non è bello". Un chiarimento senza filtri, ma pacato. Finalmente.