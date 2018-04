Gf, Luigi si difende dopo la notte con Patrizia: "Non ho fatto niente di male"

Sono sempre più vicini Luigi e Patrizia, anche se Favoloso continua a ribadire che si tratta di una semplice amicizia. Non gli crede Danilo, che durante un acceso confronto in giardino gli ha sbattuto in faccia la sua verità: "Sei un giocatore nato! Pensi che sei forte, in realtà prendi per il c*** tutti. Adesso stai dicendo addirittura che hai dormito sopra le coperte".

"Sì, ho dormito sopra le coperte - ha risposto stizzito Luigi - Facendole mettere una tuta enorme, che c'è di male?". "Per me non è una cosa normale" ha ribadito Danilo, ma Luigi non ammette giudizi: "Per me è una cosa normalissima, per come sta la mia vita fuori da qui ci sta". L'ultima parola, però, è di Danilo: "Hai la coscienza sporca".