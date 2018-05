Luigi Favoloso chiede scusa alle donne e confessa: "Sono ancora innamorato di Nina"

Luigi Favoloso, dopo l'eliminazione dal Grande Fratello, per un gesto definito da Barbara D'Urso "inqualificabile" siede nel salotto della domenica di Canale 5 e si racconta. Oltre l'esperienza vissuta all'interno della casa di Cinecittà, Luigi Favoloso racconta anche del suo rapporto con Nina Moric che lo ha lasicato durante il programma. "Io sono ancora innamorato di lei - ha detto l'ex gieffino - con lei c'è una situazione aperta, quello che mi interessava mettere in chiaro fin da subito con lei, è l'aspetto umano e l'ho fatto appena uscito dalla casa".

"Sono ancora innamorato di Nina"

Nelle ultime ore, infatti, Favoloso e Nina Moric sarebbero stati avvistati insieme in stazione: "Siamo andati via insieme - ha ammesso lui - e quel giorno se non ricordo male abbiamo anche pranzato insieme ma non abbiamo parlato di noi due, io sono ancora innamorato di Nina".

Le scuse di Luigi Favoloso

E poi, dopo l'aspetto sentimentale è arrivato il momento delle scuse: Luigi Favoloso si è scusato con tutte le donne e soprattutto con Barbara D'Urso: "So di aver sbagliato, lo so davvero per questo chiedo scusa altrimenti non lo avrei mai fatto".