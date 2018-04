Gf, Luigi e l'addio di Nina Moric: "Mancavano molte cose nel nostro rapporto"

"Me l'aspettavo", questo il commento di Luigi Favoloso quando Barbara d'Urso, nel confessionale, gli ha mostrato i post sui social con cui Nina Moric ha fatto sapere di voler chiudere la loro relazione dopo 4 anni.

E' stato il feeling con Patrizia nella Casa a spingere la modella croata a prendere questa decisione, anche se la crisi tra i due andava avanti da tempo, come ha spiegato Luigi: "E' brutto da dire, perché ne vorrei parlare con lei, ma mi sono accorto che mancavano molte cose nel nostro rapporto. Patrizia, oltre all'attrazione fisica, mi ha dato attenzioni che da un po' mi mancavano, mi ha detto cose che da un po' non mi sentivo dire. Non doveva andare così, ma non sono pentito. Va bene così. Mi dispiace, ma ho capito tante cose e Patrizia non c'entra nulla".

Forte e deciso davanti a questo addio, ma davanti all'ultimo post pubblicato da Nina c'è stato spazio anche alla commozione. "Le sue parole sono importanti - ha detto - ma ha dimenticato per un anno intero cosa significava stare con una persona. Provavo ogni mattina ad abbracciarla e lei mi diceva che non era giornata. Non doveva scrivere quelle cose sui social, quando uscirò ci parlerò. Io qui ho capito che il modo di impostare un rapporto non è quello che abbiamo avuto io e Nina nell'ultimo anno".

Il post pubblicato da Nina Moric poche ore prima della diretta

Davanti a lui, in confessionale, un pulsante per poterla chiamare, ma Luigi non ha avuto dubbi: "Non voglio sentirla ora. Quello che si è creato con Nina c'entra poco, mi ha solo ricordato che certe attenzioni le merito anche io".