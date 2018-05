GF, Favoloso verso il ritiro? "Devo chiarire con Nina Moric, aiutatemi"

Sembrava aver reagito con freddezza Luigi Mario Favoloso di fronte alla notizia secondo cui la compagna Nina Moric lo aveva lasciato perché infastidita dell'atteggiamento tenuto dentro la Casa del Grande Fratello. Col passare delle settimane, però, l'imprenditore e modello napoletano sta cominciando ad essere assalito dai dubbi e, se dovesse continuare così, potrebbe incamminarsi sulla strada verso il ritiro dal gioco.

Dopo settimane di pseudo-flirt con le coinquiline Patrizia Bonetti e Mariana Falace, infatti, oggi Luigi fa un passo indietro e si dichiara ancora innamorato della modella croata conosciuta 4 anni fa: "C'è un'unica e una sacrosanta verità, che da lì non si scappa: è che io la amo più della mia vita, io senza di lei non vado avanti. Vivrò per provare a riconquistarla, ci posso mettere anche il resto della mia vita"

Nella 'reclusione' forzata delle 4 mura di Cinecittà, l'esigenza di incontrare Nina si fa sempre più insistente. "Io dovrei parlare con Nina, non ce la faccio. Penso a lei ancora come se fosse mia e non so più se è mia oppure no e questa cosa mi manda al manicomio. Io quando penso a lei fisicamente impazzisco". Poi, rivolto direttamente alla telecamera del Confessionale, aggiunge: "Mi dovete aiutare, non sto scherzando, non riesco più a gestire la mia situazione all'esterno. Si parla di modi di parlare, io penso a lei; si parla di modi di vestire e io penso al suo. Ecco perché sto così".