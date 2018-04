GF senza freni, Favoloso ad Aida: "Mi ecciti e non posso masturbarmi"

Scoppia un nuovo caso al Grande Fratello. A far discutere stavolta alcune frasi spinte pronunciate da Luigi Mario Favoloso, concorrente napoletano e fidanzato di Nina Moric, nei confronti della coinquilina Aida Nizar. Le parole sono riportare da un video pubblicato sul sito del giornale di gossip Novella2000.

Come racconta NapoliToday.it, Luigi ed Aida vengono a contatto in cucina. Favoloso: “Aida ti prego, non mi devi toccare. Mi ecciti, non mi toccare. Sono qui che non posso mast***armi, non ho avuto rapporti con nessuna ragazza e se tu mi tocchi mi ecciti". Frasi volgari che qualcuno definisce ”schifose". Molti utenti, sui social, chiedono provvedimenti alla produzione.

Favoloso ha già fatto chiacchierare per le simpatie rivolte a un'altra concorrente del GF, Patrizia Bonetti, un'intesa che ha fatto infuriare la sua fidanzata Nina, che lo ha letteralmente scaricato "a distanza" dopo 4 anni di relazione: "Non lo riconosco", ha scritto via social, per poi rincarare la dose: "Gli auguro ogni bene, ma lontano da me".

Non si vede ma l’audio è chirissimo. Che schifo. #GF15 pic.twitter.com/fhuivrajHY

