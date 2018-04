Gf, Luigi e Patrizia sempre più vicini: gli abbracci nel cuore della notte

Notte di coccole e di teneri abbracci nella Casa del Grande Fratello. L’intesa tra Luigi Mario Favoloso e Patrizia Bonetti si fa sempre più intensa e le ultime ore trascorse a dormire nello stesso letto e sotto le stesse coperte lo dimostrano pienamente.

La decisione di condividere lo stesso letto è arrivata poche ore dopo le confidenze che la giovane italo-cubana ha scambiato con l’imprenditore entrato nel reality sentimentalmente legato a Nina Moric.

La ragazza gli ha raccontato del rapporto difficile con il padre che teme possa giudicarla in maniera negativa. "Vorrei che una volta mi dicesse: 'sono orgoglioso di te'…” ha rivelato tra le lacrime al suo compagno di avventura che, dal canto suo, ha provato a rincuorarla: "Forse vedendo le tue fragilità qui, ti vedrà in una veste nuova. E' terribile elemosinare attenzione da chi non vuole dartele".

"Lui mi odia, devi vedere come mi guarda, anche se gli faccio una domanda stupida” ha rincarato Patrizia; "Non preoccuparti di piacere alla gente, parenti compresi" è stato il consiglio di Luigi, particolarmente premuroso con l’amica a cui è stato molto vicino anche nella notte.

Nina Moric: "Il mio fidanzato? Vedo una persona che non conosco"

Luigi Mario Favoloso è già noto alle cronaca rosa per essere il compagno della modella croata Nina Moric che però, nelle ultime ore, ha espresso qualche perplessità sul comportamento all’interno del reality.

Interrogata su Instagram dai follower che le hanno chiesto un parere sulla vicinanza tra Luigi e Patrizia e su una presunta crisi di coppia a cui lui avrebbe accennato, Nina ha risposto con una punta di amarezza: "Se lui ha dei dubbi, credimi che non conosco la persona con la quale ho passato 4 anni di vita".

In effetti, dichiarazioni di questo tipo arrivano come un fulmine a cielo sereno pochi mesi dopo che lo stesso Favoloso dichiarava di aver fatto la proposta di matrimonio alla sua metà.

Ora questa vicinanza a Patrizia nel cuore della notte non pare possa migliorare la situazione… Ma mai dire mai quando si tratta di Grande Fratello che ha sempre pronto qualche colpo di scena in grado di svoltare gli eventi.