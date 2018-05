GF, Luigi e Veronica vicini: amicizia o qualcosa di più?

(Nel video in alto, il confronto tra Luigi Mario Favoloso e Veronica Satti)



Continua a mietere vittime il "provolone" Luigi Mario Favoloso. Dopo Patrizia Bonetti e Mariana Falace, stavolta è Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, a mostrarsi non indifferente al fascino del bel napoletano.

Veronica e Luigi appaiono molto vicini sin dalle prime settimane, ma negli ultimi giorni lei è un po' perplessa e confusa rispetto al suo atteggiamento. Così, durante un momento di relax in cucina, i due si ritagliano un momento di intimità per provare a fare chiarezza sulla natura del loro rapporto: "Da stasera non dormiamo più insieme?"