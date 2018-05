Gf, lo sfogo di Favoloso: "Volevo un figlio da Nina, ma lei è troppo egocentrica"

"Nina ha toccato dei punti che solo lei sa quanto mi erano cari", così Luigi Favoloso ha commentato in confessionale la decisione della Moric - comunicata da Barbara d'Urso lunedì in diretta - di mettere fine alla loro storia.

Il feeling nato nella Casa con Patrizia c'entra poco, tra i due la crisi andava avanti da oltre un anno come ha spiegato Luigi nell'ultima puntata, e hai compagni ha rivelato ulteriori dettagli: "Avrei fatto un figlio con Nina. Invece lei diceva sempre: 'Non è il momento'. Ma 'non è il momento' non può durare un anno e mezzo. Però fa parte del suo modo di essere, completamente egocentrica, e quindi non ha mai pensato alle mie di sofferenze".

E' finita dopo quattro anni d'amore, ma Luigi ha intenzione di chiarire molte cose appena uscito dalla Casa del Grande Fratello: "Devo parlare con lei, capire un sacco di cose. Deco parlare anche con Patrizia, la voglio rivedere subito fuori".