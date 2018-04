Gf nella bufera, Malgioglio difende Barbara d’Urso: “Sono notti che non dorme”

Mancano poche ore alla terza puntata del Grande Fratello e la curiosità di sapere quali provvedimenti andranno a punire i concorrenti colpevoli di comportamenti deprecabili avvenuti in questa settimana cresce nei fan del programma come nei detrattori che ne chiedono la chiusura.

Cristiano Malgioglio - che già aveva detto la sua riguardo i comportamenti così aggressivi ai danni di Aida Nizar – è tornato sulla questione in un’intervista al Fatto Quotidiano, per difendere la conduttrice e il programma di cui è opinionista.

“Voglio difendere Barbara d’Urso, che per anni si è battuta contro la violenza sulle donne e ha sempre dimostrato di stare dalla parte dei più deboli. Ora tutti ne approfittano per attaccarla, ma lei non ha colpe” ha commentato Malgioglio: “È una donna molto sensibile, sono notti che non dorme perché è molto dispiaciuta per questa situazione”.

La difesa ha riguardato anche gli autori del reality di Canale 5: “Voglio anche difendere il programma e gli autorevoli autori: nessuno si aspettava tutta questa cattiveria da parte dei concorrenti”.

Grande Fratello, provvedimenti ancora top secret

I seri provvedimenti disciplinari previsti per i responsabili sono stati annunciati ma non ancora definiti.

“Aspetto di scoprire i provvedimenti annunciati, che ancora non conosco neanche io: sarà la produzione a decidere. Non so chi uscirà o se uscirà qualcuno, ma vorrei che venissero squalificate più persone” ha detto a tal proposito un arrabbiatissimo Malgioglio che ha definito “un gruppo di lupi” i concorrenti che “non hanno rispetto nei confronti delle altre persone e hanno un linguaggio orribile. Ci stanno regalando delle pagine televisive molto brutte”.

“Se Baye Dame entra in studio, io chiederò di uscire”

L’opinionista è particolarmente duro nei confronti di Baye Dame, il ragazzo che ha attaccato per primo, quasi sfiorando una rissa, la concorrente spagnola. “Dovesse venire squalificato Baye, come spero, chiederò di uscire dallo studio per protesta quando entrerà per farsi intervistare” ha annunciato Malgioglio che lo ha definito “volgare, animalesco e aggressivo”.

Da ridire, poi, anche sul linguaggio degli inquilini della casa di Cinecittà, a partire da Luigi Mario Favoloso che – afferma l’opinionista – “di favoloso ha solo il cognome e niente altro. Ho sentito con le mie orecchie delle cose allucinanti, poi ho deciso di evitare di ascoltare le altre frasi orrende perché mi fanno molto male”.

Infine, un commento anche su Aida Nizar: La difendo dagli attacchi, quelli sono inaccettabili, ma non è un personaggio che mi piace (…) lei urla e grida per farsi notare e basta. La stiamo rendendo famosa per il nulla”.