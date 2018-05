Gf, altro che "pace" tra Malgioglio e Aida: la pugnalata

Lo aveva detto fin dall'inizio che si sarebbe sentito libero di esprimere tutte le sue opinioni, e così sta facendo Cristiano Malgioglio. Le più pungenti, neanche a dirlo, sono quelle su Aida Nizar, certamente il personaggio più controverso di questa edizione del Grande Fratello.

Eppure i due, che non se le sono mai mandate a dire da quando Aida è entrata nella Casa, sembravano essersi riappacificati lunedì in studio, con Malgioglio che ha addirittura offerto alla starlette spagnola un ruolo nel suo prossimo video. Pace fatta? Macché. Il paroliere continua a pensare quello che ha sempre pensato, e in un'intervista sul settimanale Nuovo lo ribadisce: "E' una provocatrice che recita sempre questo ruolo in tutti gli show cui partecipa. E' conosciuta per quello che fa e che vediamo in tv. Non è un'attrice, una scrittrice, una cantante... E' una che entra nei reality per mettere a soqquadro tutto".

E guai a chiamarla star: "Le vere star sono altre - sentenzia Malgioglio - Quelle che fanno grandi sacrifici per il proprio lavoro, che creano qualcosa e che costruiscono una carriera, siano cantanti o attrici. Lei è conosciuta soltano per aver partecipato ai reality e per essere sempre stata buttata fuori. Se persone del genere sono star...".