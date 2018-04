GF, malore per un concorrente: la produzione oscura la diretta

Paura al Grande Fratello. Pochi minuti fa la diretta è stata interrotta sull'immagine di un concorrente sdraiato in terra. Attorno a lui (o lei) i concorrenti in preda al panico che invocano un intervento. Si ipotizza che qualcuno sia stato colto da malore.

L'episodio è andato in onda durante la diretta quotidiana del reality in onda su Mediaset Extra. La telecamera della prima regia stava inquadrando alcuni concorrenti in giardino quando dall'interno della Casa sono arrivate urla di Baye Dame. "Ale... Ale..." gridava il ragazzo italo-senegalese, facendo accorrere gli altri sul posto. Il GF ha quindi spostato l'inquadratura sulla cucina, dove stava avvenendo il fatto, e ha poi interrotto la programmazione per alcuni minuti. Non sono state ancora rilasciato note ufficiali in merito. Sembra che a sentirsi male sia stata Alessia Prete.