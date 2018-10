Gf Vip, la confessione spiazzante della marchesa: "Ha un fascino incredibile"

Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip? Realtà o “controscherzo”: è difficile dirlo. Daniela del Secco ha confidato ad Andrea Mainardi di provare un’attrazione per un uomo della casa: “E’ una persona molto intellettuale, profondo, con un fascino incredibile”. “Questa variabile non era stata preventivata. Mi scombina tutti i piani”, ha ammesso.

Mainardi è poi andato da Walter Nudo per confidargli l'attrazione della marchesa. Quindi si tirato fuori dallo “scherzo” che insieme ai ragazzi aveva programmato di fare proprio a lui: ossia far entrare Daniela nel suo letto e sorprenderlo. “Gli piaci sul serio - ha detto ora - E penso che non sia giusto”.

Su Twitter diversi fan pensano che in realtà non si tratto di altro se non di una risposta della marchesa allo scherzo dei ragazzi. “Con sta storia di Walter Nudo e la Marchesa mi sto sentendo male. La situazione sta sfuggendo di mano, ci stanno credendo troppo, povero Mainardi. A me sa tanto di contro scherzo invece!”, scrive un’utente. “Dai su… direi che la marchesa sta semplicemente rigirando ad Andrea lo scherzo che Andrea stesso voleva fare a Walter Nudo. Non ci sono altre spiegazioni, vero?”, scrive un altro utente. Alcuni però sono perplessi dalla piega presa dalla situazione e aspettano il confronto di lunedì sera.