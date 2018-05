Mariana Falace eliminata dal Grande Fratello

Con il 54% delle preferenze, Mariana Falace è stata eliminata dal Grande Fratello (salvi, invece Simone - 24% - e Danilo 22%)

“Devo uscire, devo sistemare troppe cose” è stato il primo commento della 23enne modella napoletana che poco prima aveva ammesso un certo trasporto nei confronti di Alberto.

“E’ una persona che non avrei mai pensato potesse piacermi, anche a livello caratteriale. Ogni tanto è eccessivo, però mi è stato tanto vicino!" ha detto a Barbara d’Urso che, chiedendole se esista davvero un fidanzato al di fuori della Casa, è rimasta sorpresa dalla risposta della ragazza: “Sì, c’è una persona fuori. In quel vaso c'è una crepa che non credo si possa sanare. Gli parlerò comunque, ma questo non c'entra con Alberto".