GF | Matteo è in finale, Filippo eliminato

(Nel video la proclamazione del secondo finalsita)

Nella semifinale una serie di eliminazioni e di televoti-lampo si sono susseguiti al fine di decretare i finalisti che si contenderanno la vittoria della 15esima edizione del Grande Fratello.

Dopo l'eliminazione di Danilo, Barbara d'Urso ha fatto notare che Matteo e Alessia sono stati gli unici che fino ad ora non erano mai andati al televoto. Una busta recapitata nella Casa ha annunciato loro che il pubblico da casa avrebbe comunque dovuto decidere anche su di loro, perciò Alberto, Filippo, Veronica e Lucia hanno dovuto scegliere chi di loro due, secondo un proprio giudizio, non merita di andare in finale.

Alberto ha votato per Matteo; Filippo per Alessia; Veronica per Matteo; Lucia per Matteo. Dalle votazioni è emerso che al televoto vada Matteo. A lui è stata data la possibilità di trascinare con lui in sfida al televoto due persone e lui ha scelto Filippo e Alberto.

Solo in seguito, all’insaputa dei ragazzi, Barbara d’Urso ha avvisato che il più votato dei tre sarebbe andato in finale.

Salvato Alberto, Filippo è stato eliminato: il secondo finalista, dopo Simone, è Filippo.