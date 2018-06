Gf, bufera su Matteo dopo le segnalazioni choc: la frase orrenda su Floriana Secondi

"Matteo che per voi è tanto serio e gentile, martedì sera mi ha offeso" così Floriana Secondi, a Mattino Cinque, porta a galla alcune segnalazioni che le sono arrivate sui social dopo la sua ospitata al Grande Fratello. "Su Instagram mi hanno riferito di volgarità pesanti - ha spiegato l'ex gieffina, vincitrice della terza edizione del reality - che non ero bella e non mi avrebbe mai sc***to. Anche su Elena (Morali, ndr) ha detto che non è il suo tipo. Un attacco senza motivo".

Una nuova bufera sta per travolgere il Gf - a pochi giorni dalla finale - per gli ormai soliti motivi di questa edizione: insulti, sessismo, varie ed eventuali.

Mentre si aspetta venga fatta luce sulla vicenda, con tutti i provvedimenti del caso, Floriana fa un passo indietro e su Instagram chiede chiarezza: "Mi sento in dovere di dire che se le segnalazioni che ho ricevuto riguardo lo spiacevole commento addebitatomi da Matteo sono false (e sto facendo indagare dalle telecamere del grande fratello) sono pronta a chiedere scusa pubblicamente a Matteo Gentili e continuare a pensare bene di lui". Follower avvisati (Matteo mezzo salvato).