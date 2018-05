"Non doveva entrare in casa": Costanzo tuona (di nuovo) contro il Grande Fratello

Maurizio Costanzo torna ad attaccare il Grande Fratello. Dopo averlo definito, alcuni giorni fa, "una discarica televisiva", il giornalista, autore e conduttore televisivo, si dice di nuovo indignato nella rubrica televisiva tenuta sul settimanale "Nuovo". A sdegnarlo, in particolare, la presenza di Rodrigo Alvers, aliasi "Ken umano".

Costanzo ritiene "evitabile" la scelta di ingaggiare l'ex imprenditore brasiliano e personaggio tv famoso per essersi sottoposto ad innumerevoli interventi di chirurgia estetica. "Quasi sempre sono gli ascolti a decidere in televisione - scrive in risposta ad un lettore, che gli invia una lettera sull'argomento - E quelli del Grande Fratello dicono che questa edizione piace. L’entrata del Ken Umano Rodrigo Alves si poteva evitare: è stata provocatoria ma ha fatto audience. Non sempre l’ascolto giustifica le scelte".

"Il grande regista Alfred Hitchcock nel 1954 firmò un film dal titolo La finestra sul cortile - aveva detto invece due settimane fa - . Fu un grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare La finestra sulla discarica. Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo". Critiche a cui Barbara d'Urso, conduttrice del reality, aveva replicato con stoicismo, spiegando che Costanzo è un maestro della televisione e che quindi la sua opininione va rispettata.

Trentacinque anni, brasiliano, Rodrigo è un ex imprenditore famoso con il nomignolo di "Ken umano" per i numerosi interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposto allo scopo di assomigliare ad un "bambolo".

Circa 60 operazioni chirurgiche lo hanno reso star mondiale. L'intervento più invasivo? E' arrivato a togliere le costole per avere un vitino da vespa. Nelle ultime settimane è apparso spesso nei talk condotti da Barbara d'Urso.