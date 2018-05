Gf, faccia a faccia tra Nina Moric e Favoloso: "Ci sono i presupposti per ripartire"

Si tinge subito di gossip la sesta puntata del Grande Fratello. "Cosa è successo questa settimana?" continua a chiedere Barbara d'Urso a Luigi e Nina, entrambi in studio. E mentre la Moric ride sotto i baffi, Favoloso resta sulla difensiva: "Abbiamo parlato la sera in cui siamo usciti, il giorno dopo e poi l'ho rivista oggi qui".

"Perché non sei sincero" esplode Nina, spalleggiata dalla conduttrice e dal pubblico curioso di conoscere i dettagli. Doverosa la resa: "Va bene, ci siamo visti anche ieri e oggi qui a ora di pranzo. Sono innamorato di Nina e voglio riconquistarla. Devo farmi perdonare le cose brutte successe in Casa e valutarne altre, però ci sono i presupposti per ripartire nel modo giusto".

Lei sorride, abbraccia addirittura la "rivale" Mariana, e l'occhietto di Favoloso prima che lasci lo studio dice tutto.