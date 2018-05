GF, Nina Moric furiosa in studio: "Bullismo sui social nei miei confronti"

Critiche, velenosi meme, insulti: è quanto circolato per giorni sui social dopo l'ospitata di Nina Moric al Grande Fratello. "Ubriaca", "strafatta", "troppo magra", "stravolta dalla chirurgia", i soliti haters non ci sono andati certo leggeri e la modella ha chiesto di tornare in studio per rispondere.

Arrabbiata, ma soprattutto delusa, Nina Moric non si risparmia: "Sono allibita perché dentro la Casa sono successi atti di bullismo e sono stati puniti. La tv condanna questi atti, perché i social no? Le stesse persone che hanno fatto questa cosa hanno condannato quanto successo nella Casa del Gf".

Un lungo applauso le dà ragione, poi l'affondo: "Ci sono anche madri tra quelle persone che vomitano odio sui social. Non mi ha ferito sentir dire che sono troppo magra, è la mia costituzione, ma le donne che vomitano odio senza conoscere nemmeno la mia situazione. Non bevo, non mi drogo, non prendo psocofarmaci, sono sempre stata con i piedi per terra. Sono una persona pulita. Fatevi un esame di coscienza, perché un giorno i vostri figli potrebbero subire lo stesso trattamento. Prima di accusare le persone sui social riflettete. Siete voi marci dentro, non noi. Io non vi condanno perché non siete dei carnefici, siete soltanto dei deboli".