GF: in nomination Danilo, Lucia Bramieri e Simone

Danilo, Lucia Bramieri e Simone si contendono la permanenza nella casa del Grande Fratello alla fine della quinta puntata.

In confessionale Danilo ha scelto di votare Lucia Bramieri che ha ricambiato a sua volta. Veronica, anche lei in confessionale, ha scelto Alessia, mentre Filippo Matteo. Angelo con nomination palese ha votato Alberto, Alessia ha deciso per Lucia Bramieri. Tra le ultime votazioni, Simone ha votato per Danilo mentre Lucia per Simone e Lucia per Matteo.

Durante le nomination non sono mancati gli scontri soprattutto nei confronti di Lucia Bramieri: "Il mio tempo è passato e auguro che passi bene anche il loro. Non sono invidiosa di nessuno, non sono in competizione ragazzi che potrebbero essere miei figli!" è stato il suo commento dopo aver visto una clip che ha mostrato alcune battute fra Mariana e Alessia.