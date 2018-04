Gf 15, Paola Di Benedetto entra in Casa: faccia a faccia con Matteo

Tutto è pronto per la seconda puntata del Gf 15, che andrà in onda lunedì (e non martedì come la scorsa settimana) 23 aprile, alle 21,35, su Canale 5. La padrona di casa, dopo il successo della prima serata, ci porterà a conoscere meglio i concorrenti di questa edizione Nip del reality e non mancheranno i colpi di scena. Primo tra tutti il confronto tra Paola Di Benedetto e Matteo Gentili.

Anche se l'ex Madre Natura dice di aver ormai voltato pagina con Francesco Monte e l'ex calciatore vuole a tutti i costi togliersi di dosso l'etichetta di "ex di Paola", i due sembrano non essersi detti ancora tutto. D'altronde è stato lo stesso Matteo Gentili, una volta varcata la porta rossa, a chiamare in causa la Di Benedetto, accusandola di non essersi comportata bene nei suoi confronti all'Isola dei Famosi. Dunque qualcosa da chiarire c'è, eccome.

Tra l'altro, in queste ore, stanno girando in Rete voci di una chat poco carina, nella quale Matteo Gentili non avrebbe parlato con rispetto della Di Benedetto.

Ma non è tutto, perché nella seconda puntata del Gf Nip della D'Urso, ci saranno anche altre storie importanti: la spagnola Aida Nizar entrerà finalmente nella casa e così Malgioglio dovrà mantenere la promessa fatta: "Se Aida dovesse entrare mi incatenerei…", erano state le sue parole. Veronica Satti ascolterà le dichiarazioni fatte durante la settimana dal padre Bobby Solo e Angelo Sanzio (il Ken italiano) racconterà la storia di bullismo che lo ha visto protagonista. Si parlerà del bacio tra Lucia e Filippo e delle liti che in neanche una settimana di reality hanno animato la casa di Cinecittà.

Insomma, una serata ricca di sorprese. E non mancheranno, ovviamente, le nomination e l'eliminato della serata: il pubblico, infatti, dovrà decidere chi mandare a casa tra Valerio Logrieco e Filippo Contri.