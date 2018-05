GF, Patrizia nella casa per Luigi. Ma lui precisa: "Prima voglio chiarire con Nina Moric"

(Nel video in alto, il confronto tra Patrizia Bonetti e Luigi Mario Favoloso)

Patrizia Bonetti e Luigi Mario Favoloso di nuovo "vis a vis" al Grande Fratello. La bella bolognese, eliminata la scorsa settimana, è rientrata nella Casa per chiarire alcune questioni con l'imprenditore e modello napoletano, con cui pare stia nascendo una storia.

Primo argomento sul tavolo: Mariana Falace. Dopo l'eliminazione dal gioco di Patrizia, infatti, Luigi è apparso piuttosto vicino alla biondissima coinquilina. "Cosa mi dici del modo in cui Mariana si è strusciata a te?", ha chiesto Patti. Secca la replica: "Non mi pare Mariana si strusci". Favoloso, poi, ha spiegato che nella Casa "ha capito di aver bisogno di affetto e che "anche con Lucia Bramieri e Veronica Satti ci sono stati atteggiamenti simili" ma non per questo è necessario vederci malizia. Poi ha aggiunto: "Ho inoltre un'altra questione da chiarire prima fuori" (il riferimento è, ovviamente alla ex Nina Moric, che lo ha lasciato in diretta una settimana fa dopo quattro anni di relazione e dopo averlo visto proprio vicino a Patrizia).

Luigi e la "lista degli ex famosi" di Patrizia

Altro punto da chiarire, alcune perplessità che Luigi ha detto di avere dopo aver scoperto la "lista degli ex famosi" di Patrizia. "Perché hai messo in dubbio che sono vera? Mi è dispiaciuto molto". "Non l'ho mai fatto, anzi, ho detto più volte che mi fido di ciò che ho visto e che ci sono discorsi che abbiamo fatto che ci sono cose da valutare. Mi spiace ti sia dispiaciuto. Va bene così".

Luigi, insomma, benché legato alla Bonetti, ha fatto intendere che la priorità resta il chiarimento con la Moric: "Non so se lei vorrà, ma io voglio vederla quando esco di qui".