Gf, Patrizia senza filtri: "Se Luigi avesse voluto avrei iniziato una storia con lui"

Patrizia Bonetti è uscita dalla Casa del Grande Fratello poco dopo aver iniziato ad instaurare un’intensa intesa con Luigi Mario Favoloso, fidanzato con Nina Moric fino a poche ore fa, quando la notizia di essere stato ‘scaricato’ dalla modella croata gli è stata comunicata in diretta tv da Barbara d’Urso.

Intervistata dalla conduttrice poco dopo il verdetto del televoto che ha deciso per la sua eliminazione, Patrizia ha ammesso che il ragazzo conosciuto nella casa le mancherà: “I suoi occhi mi danno grande forza. E’ un ragazzo interessante, non lo nego. Ha una grande testa”.

“La storia di Luigi con Nina Moric non era un deterrente”

La domanda che Barbara d’Urso ha rivolto a Patrizia è stata diretta e altrettanto chiara è stata la risposta: “Era un deterrente per te il fatto che Luigi fosse fidanzato con la Moric?”.

“No, perché non sta a me mettermi in mezzo. Guardo che interessa a me” ha ammesso la ragazza che ha anche aggiunto che, qualora lui avesse voluto, avrebbe iniziato una storia con lui nonostante fosse impegnato.

“Ora però è single” ha affermato la conduttrice: “Luigi, è vero che sei single?”. “Così mi avete detto…” è stato il commento del concorrente in collegamento con il Confessionale della Casa.

A questo punto, non resta che attendere la sua uscita e vedere se sono rose…