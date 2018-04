Gf, Patrizia Bonetti e le presunte violenze subite da Stefano Ricucci

Nella Casa del Grande Fratello 15 la concorrente Patrizia Bonetti rientra nella cerchia delle donne più sensuali del reality in onda su Canale 5.

La 22enne modella bolognese di origini cubane, pur non essendo nota al grande pubblico avendo partecipato solo a qualche campagna pubblicitaria, ha comunque già avuto a che fare con il mondo dello spettacolo, visto che in passato ha allacciato delle relazioni sentimentali con alcuni volti conosciuti a molti, come Gianluca Vacchi, il re dei social network, Stefano Ricucci, ex marito di Anna Falchi, e Claudio D'Alessio, primogenito di Gigi D'Alessio.

La relazione con l'immobiliarista è stata particolarmente burrascosa al punto che è in corso un processo tra le due parti. Nel 2015, Patrizia Bonetti denunciò Ricucci per lesioni, dopo aver sostenuto di essere stata picchiata da lui che, di contro, rispose con una denuncia per calunnia, affermando che la ragazza era solamente in cerca di popolarità facile.

Di quell’episodio Patrizia Bonetti ha parlato all’interno della Casa, facendo solo il nome del suo ex compagno, senza citarlo esplicitamente.

“Se pensi che sono stata ammazzata di botte! 35 giorni di prognosi, da una persona con la quale mi frequentavo, Stefano... Zigomo, trauma cranico, tutta la schiena... Pensa che mia mamma è arrivata in ospedale e non sapeva chi io fossi... Mia mamma eh! Io ero tutta coperta e c'era solo la mia faccia... Non mi aveva riconosciuta. A lui è venuto questo scatto d'ira, di rabbia, che pensava che io e il figlio... Insomma, non lo so, esaurimento totale, il suo...”.

Come detto, sulla vicenda è in corso un processo e solo il suo esito accerterà la verità dei fatti.