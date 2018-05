GF | E' finita tra Lucia e Filippo, lei ammette: "Con lui mi forzavo"

(Nel video in alto, l'ultimo confronti di Filippo e Lucia)

E' durata poco più di un mese la love story tra Lucia Orlando e Filippo Contri, concorrenti del Grande Fratello. Un legame cominciato dentro la Casa di Cinecittà e poche ore fa giunto al capolinea. A mettere la parola fine il modello romano, ma a spingere perché si arrivasse a questa decisione è stata indirettamente la commessa, piuttosto titubante rispetto ai sentimenti provati.

I due si sono ritagliati un momento di intimità in giardino per chiarirsi definitivamente. "E' giusto che se le cose non vanno si prendano strade diverse - ha detto Filippo a Lucia - Trentacinque giorni sono pochi, ma sappiamo che qui è tutto amplificato e che nella vita reale possono corrispondere anche a sei mesi, quindi è normale che ne soffriremo (...) Ma mi dispiace non vederti libera qui dentro. Non posso più permettermi di vederti triste. All'inizio sarà difficile adattarsi, anche solo dormire vicini sarà strano, ma è la cosa migliore da fare".

Lucia ha spiegato le sue ragioni all'amico Danilo: "La cosa era un po' forzata da parte mia. Se una storia non va, non va. Ha preso lui la decisione perché lo aveva capito dall'atteggiamento che avevo negli ultimi giorni".