Benvenuti a "Casa d'Urso": il nuovo Grande Fratello a metà tra nip e vip

Un po' "Grande Fratello", un po' "Grande Fratello Vip". Un po' "Casa del Grande Fratello", un po' "Casa d'Urso". E' un calderone la nuova edizione del GF: il papà di tutti i reality show è tornato ieri sera su Canale 5 dopo due anni di riposo forzato ma in una versione 'ibrida'. Quello che 18 anni fa, infatti, è nato come "infilare 10 sconosciuti in una casa spiata e studiare l'effetto che fa", oggi è diventato in parte set di sceneggiature "non originali". Perché? La sfida è cercare di tenere alta l'attenzione su un reality che 1) ormai non è più giovane 2) soffre il confronto con l'appeal della nuova versione "vip" 3) arriva a sole 24 ore di distanza dall'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, e il pubblico potrebbe essere - comprensibilmente - saturo. La missione riuscità? Nella puntata di debutto, il vaso di Pandora è stato scoperchiato, il cast è squisitamente "trash" e non mancano punte di diamante (Luigi Mario Favoloso regalerà gioie, altro che Filippo Nardi).



Stavolta Barbara cerca il successo ma ammette che pretenderlo è difficile (stranamente, conoscendo il suo high profile). Lo ha spiegato nella conferenza stampa di lunedì, quando ha dichiarato che bissare gli ascolti della Blasi sarà impresa ardua. E così la conduttrice fa ciò che fanno i vincenti: ci mette "il cuore" e dà il meglio che può. Nella prima diretta, aggira il limite dei "non famosi" e fa imbucare nella Casa tanti dei suoi pupilli, quelli a cui il pubblico si è affezionato in mesi e mesi, puntate e puntate di "Domenica Live" (manca solo Karina Cascella), mesce nip e vip e sembra avere già in mente una miscela che potrebbe essere inaspettata ed esplosiva. “Siamo sicuri che Barbara ci darà materiale per i nuovi mostri”, avevano detto a Striscia nel lanciare lo show. E infatti.



Ritroviamo Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che più volte nelle domeniche pomeriggio ha scongiurato il padre di ricongiungersi a lei dopo 15 anni di lontananza. Angelo Sanzio, che prima dell'ospitata a Domenica Live era "solo" un ritoccatissimo "esperto di profumi" ed oggi è stato promosso a "Ken umano". Aida Nizar, ex gieffina spagnola che su suolo italiano ha messo piede, appunto, solo negli studi di Domenica Live. Matteo Gentili, sconosciuto calciatore che dai salotti d'Ursiani ha gridato al tradimento nei confronti della ex Paola di Benedetto. E ancora Lucia Bramieri, la luccicante e controversa nuora di Gino Bramieri.



Poi ci sono i "nip". "Vogliamo continuare a raccontare il nostro paese", è stato detto in conferenza. Ed ecco persone ma soprattutto personaggi. Prototipi (per certi versi un po' usurati). Dal "coatto" romano (ancora?) di Tor Bella Monaca Danilo alla "figlia di papà" Patrizia. Si prova a vincere facile con la bellezza delle/dei concorrenti (ancora?) e con un po' di "ormonella" diffusa. Manca la "studentessa universitaria triste e solitaria nella sua stanzetta umida", ma quella non fa spettacolo, non fa sognare, non c'è mai stata. Tra le città, a detenere le quote di maggioranza sono Napoli e Roma. L'età è dai 20 ai 35. Il più coinvolgente di tutti è Baye Diame, italo-senegalese che entra cantando stornelli romani, lavora nei grandi magazzini e ama la moda ("Ma ci spendo due lire")

Di certo c'è che i concorrenti, tra esibizionismo e chiome da Tarzan, sono carichissimi. Ad oliare i meccanismi i gossip pilotati ad arte tra i vip, come i "redivivi" sms piccanti inviati due anni fa da Simone Coccia Colaiuta a Lucia Bramieri, giocati nella prima puntata o la disperazione di Nina Moric alla partenza del suo compagno Favoloso. Materia tra le mani sapienti di opinionisti consumati come Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, che sapranno come manovrare (pure troppo).

Barbara - serve dirlo? - è una padrona di casa impeccabile. Tiene tutto sotto controllo, conduce una prima serata senza cartellina, ha perfetta proprietà di linguaggio, si concede persino un rimprovero alla regia ("Se parlo con gli opinionisti però chiudetemi il collegamento con la Casa"). Calca la sua gestualità alla pomposità del prime time, improvvisa dialetti a seconda del concorrente: dal veneto, al napoletano, al romano. E' una signora del palcoscenico. Entra in scena in pompa magna tra luci soffuse e bolle di sapone con un abito a sirena mozzafiato ed elegantissimo: "Mi scoppia il cuore, forte forte forte! Sono tornata".