Ascolti tv, bene ma non benissimo prima del Grande Fratello

Buona la prima per il Grande Fratello, ma si può fare certamente meglio. Ci si aspettava di più dall'atteso ritorno del reality nelle sue classiche vesti "nip", e non solo in termini di qualità. Se le "gesta" di concorrenti - più o meno sconosciuti - e opinionisti sono sembrate avvilenti e a tratti grottesche, nonostante la maestria con cui Barbara d'Urso ha tessuto le fila della puntata da grande professionista qual è (piaccia o meno), non è andata tanto meglio con gli ascolti, seppur buoni.

La prima puntata del Gf è stata vista da 3 milioni e 598 mila telespettatori, una manciata in meno rispetto a quelli conquistati su Rai 1 da "Questo nostro amore '80" (3 milioni e 686 mila), che migliora di settimana in settimana. Con lo share invece è andata meglio a Carmelita, che si porta a casa il 22.6%, con picchi di oltre il 30, contro il 15.45% della fiction con Anna Valle e Neri Marcorè.

Numeri che possono crescere, anzi, che senza alcun dubbio la padrona di casa vorrà veder schizzare nelle prossime settimane. Ci si aspetta di tutto.

Gli ascolti tv di martedì 18 aprile

Rai 1, 3.686.000 spettatori (share 15.45%) per "Questo nostro amore '80";

Rai 2, 1.385.000 spettatori (share 5.24%) per "Hawai Five O";

Rai 3, 1.033.000 spettatori (share 4.63%) per "#Cartabianca";

Canale 5, 3.598.000 spettatori (share 22.6%) per "Grande Fratello";

Italia 1, 820.000 spettatori (share 3.74%) per "Lone Survivor";

Rete 4, 1.151.000 spettatori (share 4.95%) per "Unknown – Senza identità";

La7, 1.856.000 spettatori (share 8.32%) per "DiMartedì"