Gf, provvedimento disciplinare anche per Luigi e Aida

Inaccettabile il comportamento di Baye - squalificato per l'aggressione quasi fisica nei confronti di Aida - ma il Grande Fratello non ha mandato giù nemmeno alcune frasi - volgari e oltraggiose - pronunciate in settimana da Luigi e dalla stessa showgirl spagnola, al centro della polemica.

"Tutti si sono mossi contro voi due - ha comunicato ai diretti interessati Barbara d'Urso, visibilmente irritata - Queste frasi hanno infastidito molto anche me e anche il Grande Fratello. Il vostro linguaggio è andato oltre il limite dell'accettabile e c'è bisogno di un provvedimento. Essere un concorrente del Gf è una responsabilità e richiede un comportamento sempre corretto e civile. Le vostre continue provocazioni e i vostri atteggiamenti aggressivi e offensivi non sono più tollerabili. Luigi e Aida, i vostri comportamenti e le vostre parole sono, tra tutti, i più gravi. Per queste ragioni voi due andate direttamente in nomination e sarà il pubblico da casa a decidere cosa fare di voi". "Nel rivedere queste immagini mi sono sembrato un animale" ha ammesso Favoloso, che ha incassato la punizione.

Niente squalifica per Luigi e Aida, ma vedersela direttamente con il pubblico al televoto potrebbe comunque costargli molto caro la prossima settimana.